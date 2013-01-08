Ізраїль та Іран розійшлись у поглядах на можливого керівника Пентагону

Як заявив речник МЗС Ірану Рамін Мегманпараст, Тегеран сподівається, що таке призначення призведе до «практичної зміни» зовнішньої політики Вашингтона, пише Радіо "Свобода".

Тим часом спікер парламенту Ізраїлю Реувен Рівлін заявив сьогодні ж, що висунення кандидатури Чака Гейґела на посаду керівника Пентагону є для його країни «приводом для занепокоєння».

Як відомо, Чака Гейґела вважають "критиком" Ізраїлю і його натяків на можливі воєнні удари по ядерних об’єктах Ірану. Гейґел виступає за діалог з Іраном.

Президент США Барак Обама вчора висунув Гейґела кандидатом на посаду міністра оборони. Провідні конгресмени-республіканці вже висловлювали невдоволення цією кандидатурою.