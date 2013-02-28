Росіяни розповіли, за що люблять Путіна

4 березня виповнюється рік з моменту переобрання Володимира Путіна на третій - після чотирирічної перерви - президентський термін. Як з'ясували соціологи "Левада-центру", більшість росіян як і раніше вважають, що Володимир Путін зробив для країни більше хорошого, ніж поганого.

Але при розборі конкретних заслуг в актив йому громадяни записують насамперед повернення Росії "статусу великої держави". Експерти пояснюють це "дією пропаганди", пише Комерсант.

Як з'ясував "Левада-центр", 47% громадян упевнені, що після переобрання на третій термін Володимир Путін виконує свої передвиборчі обіцянки. 36% вважають, що президент цього не робить. Причому в своїй правоті впевнені як з одного, так і з іншого боку по 8% респондентів. "Люди не дуже чітко пам'ятають, що взагалі обіцяв Володимир Путін, тому, відповідаючи на такі питання, вони виходять з того, яке в них до нього ставлення", - пояснив директор "Левада-центру" Лев Гудков.

Як показує опитування, 65% впевнені, що за час свого правління Володимир Путін зробив для країни більше хорошого, а 18% - більше поганого. Причому великою заслугою Володимира Путіна громадяни вважають те, що він зміг "повернути Росії статус великої шанованої держави" (36% респондентів). "Це ефект пропаганди. За рамками повсякденних проблем люди покладаються на те, що їм транслює телебачення", - сказав Лев Гудков, зазначивши, що про це досягнення згадують насамперед "люди малозабезпечені, жителі провінції".

Друга за популярністю заслуга Володимира Путіна (її називають 28%) - підвищення зарплат, пенсій, допомог. Але не можна сказати, що громадянам подобається все, що президент робить в економічній і соціальній сфері. Так, на думку 43% громадян, президенту не вдається "забезпечувати справедливий розподіл доходів в інтересах простих людей", а 36% незадоволені, що він не зміг "повернути простим людям кошти, загублені ними в ході реформ". Крім того, тільки 11% вважають його заслугою "зміцнення закону та порядку", а 25%, навпаки, дорікають президентові в тому, що цього порядку так і не вдалося домогтися.