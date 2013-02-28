Папа Римський Бенедикт XVI піде у прямому ефірі

Про це повідомив директор Ватиканського телебачення монсеньйор Едоардо Марія Вігано, який вважає, що від'їзд Бенедикта XVI у Кастель Гандольфо стане історичним моментом.

Сьогодні, у день зречення від престолу Папи Бенедикта XVI майже кожен його крок буде записаний на камеру телевізійного центру Ватикану, щоб зберегти пам'ять про події цього історичного дня для нащадків.

Італійське радіо і телебачення (RAI) планують транслювати подію на всі континенти. Ватиканське телебачення застосує 26 телевізійних камер, щоб стежити за подією від’їзду Папи, а також конклавом і наступним Папою. «Ми плануємо трансляцію події з усією повагою до Папи і вірян, які хочуть підтримати Бенедикта XVI в такий важливий момент», - сказав Е.Вігано. Телевізійні камери зніматимуть в Апостольському палаці до 17 год. за місцевим часом, поки понтифік не сяде у вертоліт, який доставить його у Кастель Гандольфо. Відставка вступає в силу через три години.

За останніми даними, у Кастель Гандольфо Святішого Отця зустрічатимуть віруючі дієцезії Альбано і місцевий єпископ Марчелло Семераро.