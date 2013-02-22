Стало відомо, де буде жити Папа Римський після зречення (фото)

Там збиралися черниці з восьми різних країн, що належать одному ордену, і кожні п'ять років вони змінювалися. Останні сестри «бенедиктинки» залишили Ватикан в листопаді минулого року, і нового заселення не відбулося, повідомляє Euromag з посиланням на ІТАР-ТАРС.

Понтифік ще до Різдва доручив провести там ремонтні роботи. З маєтка відкривається захоплюючий вид - з одного боку на Рим: прекрасно видно церкву Трійці над площею Іспанії і Вілла Медічі, а також численні куполи і черепичні дахи. З іншого боку - величний купол Собору Святого Петра. Неподалік розташований «грот Лурдської Богоматері», що повністю імітує печеру, в якій, згідно католицької церкви, в 1858 році у французькому Лурді 14-річній дівчинці явилася Богоматір. З тих пір це місце паломництва.

11 лютого, в день, коли Бенедикт оголосив про зречення, католики відзначають свято Діви Марії Лурдської. Допомагати в побуті Бенедикту будуть чотири жінки з католицького товариства («черниці в цивільному»), також з ним залишиться його особистий секретар монсеньйор Георг Генсвайн.

Він буде здійснювати прогулянки садами Ватикану, ходити в церкви на території міста-держави. Бенедикт навіть може стати визначною туристичною пам'яткою.