У Грузії оголосили персонами нон-грата трьох російських дипломатів

Сьогодні Міністерство закордонних справ Грузії направило ноту посольству Російської Федерації в Грузії для передачі МЗС РФ, де повідомлялося, що Надзвичайний і Повноважний Посол І.ВОЛИНКІН, радник П.СОЛОМАТІН і третій секретар А.КУРЭНКОВ оголошені «персонами нон-грата» згідно з 1-м пунктом статті 9 Віденської Конвенції.

Як повідомляє інформаційно-аналітичний портал Грузія-online, МЗС Грузії зажадало від МЗС РФ негайного відкликання цих осіб.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ в телевізійному зверненны до народу назвав відкликання грузинського посла з Росії реакцією на інформацію про фінансування Москвою мітингів протесту в Тбілісі.

Він також повідомив, що грузинські спецслужби затримали декілька шпигунів, яких буде вислано з країни.