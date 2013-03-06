У Венесуелі сказали, хто тимчасово займе місце Чавеса

Міністр закордонних справ Венесуели Еліас Хауа в середу підтвердив, що дострокові вибори президента після смерті Уго Чавеса пройдуть в країні не пізніше, ніж через місяць, пишуть РІА Новости.

"Віце-президент (Мадуро) буде виконувати обов'язки президента, а вибори відбудуться протягом 30 днів", - сказав Хауа.

Чавес помер у вівторок у віці 58 років. Його похорони заплановані на п'ятницю, в країні буде оголошено семиденна жалоба.

Раніше повідомлялося, що, згідно з венесуельським законодавством, у разі смерті глава держави повинен бути визнаний "абсолютно відсутнім", при цьому його повноваження переходять до голови парламенту, який, за конституцією, призначає проведення нових виборів у 30-денний термін.