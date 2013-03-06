ЄС оштрафував Microsoft на $732 млн за «нав'язування» клієнтам Internet Explorer

Регулятори Євросоюзу оштрафували компанію Microsoft Corp. на € 561мільйон ($ $732,2 млн) за те, що компанія порушила обіцянку надати клієнтам Windows вибір інтернет-браузера, пише газета The Wall Street Journal.

Єврокомісія заявила, що американська компанія стала першою, на яку накладено штраф за порушення добровільної угоди з регулюючими органами, яка дозволила б 15 мільйонам споживачів вибирати альтернативу браузеру Internet Explorer, - відзначає Газета.ру.

Комісар ЄС з питань конкуренції Хоакін Альмунія зазначив, що штраф стане попередженням для інших компаній, які можуть порушити подібні обіцянки в майбутньому.

«Юридичні зобов'язання, досягнуті в ході антимонопольних розглядів, грають дуже важливу роль у нашій правозастосовчій політиці, оскільки вони дозволяють швидко вирішувати проблеми конкуренції», - сказав Альмунія.

Microsoft виявився недоступним для коментарів. Тим не менше компанія усвідомила, що їй навряд чи вдасться оскаржити штраф після того, як вона визнала свою провину, але послалася на технічні неполадки.