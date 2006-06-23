”Наша Україна” обкрутила Януковича навколо пальця

Президент України Віктор ЮЩЕНКО розраховує на конструктивну співпрацю з опозицією, сказав глава Секретаріату Президента Олег РИБАЧУК сьогодні на брифінгу.

Як передає кореспондент УНІАН, О.РИБАЧУК зазначив, що під час консультацій «Нашої України» з Партією регіонів практично не було розходжень по угоді про створення коаліції демократичних сил. За його словами, Партія регіонів наголошувала, що у неї немає принципових розбіжностей у частині економічної програми, зовнішньої та внутрішньої політики України.

За словами О.РИБАЧУКА, оскільки не було проблем до створення коаліції, очевидно, що «вони (Партія регіонів) не можуть виступати, це дуже нелогічно і це було б дуже нечесно, проти того, з чим вони погодились під час консультацій».

На переконання О.РИБАЧУКА, Партія регіонів, перебуваючи в опозиції, буде підтримувати конструктивні дії і виступати з критикою тих дій, які, на її думку, не відповідають схемі ефективної діяльності влади чи напрямку розвитку України.

Він запевнив, що Президент працюватиме з опозицією в постійному діалозі.