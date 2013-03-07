У КНДР оспівують жінок, які віддали перевагу «просякнутій потом військовій формі»

Незважаючи на загострення обстановки навколо Корейського півострова після запуску супутника і підземного ядерного випробування в КНДР, життя в цій країні йде за усталеним графіком. У країні готуються до Міжнародного жіночого дня, який вперше в цьому році оголосили вихідним, повідомляє ІТАР-ТАРС.

У Північній Кореї, яка дотримується політики «сонгун» (армія на першому місці), прикладом для наслідування стають жінки, які «віддали перевагу просякнутій потом війській формі чоловіка над сумнівною розкішшю».

Газети закликають жінок і далі «проявляти войовничий дух і патріотичний запал у боротьбі за побудову могутньої і процвітаючої держави» під керівництвом маршала Кім Чен Ина.

Інформаційно агентство ЦТАК розповсюдило сьогодні по своїх каналах добірку повідомлень з деяких зарубіжних газет і організацій лівого спрямування, які стверджують, що «корейські жінки - найщасливіші в світі».