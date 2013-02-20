Влада КНДР нагородила фахівців за ядерне випробування катанням на роликах

Влада Північної Кореї нагородила фахівців, які брали участь в останньому ядерному випробуванні, розважальною поїздкою в столицю Пхеньян, передає Газета.ру з посиланням на Yonhap News Agency.

«Ми хочемо нагородити людей, які самовіддано захищають партію і борються проти Сполучених Штатів. Вони добре проведуть час у Пхеньяні, насолоджуючись привілеями та пільгами», - йдеться в заяві Центрального телеграфного агентства Кореї.

Учасники поїздки відвідають відкриту ковзанку і майданчик для катання на роликах, а також Кимсусанський меморіальний палац Сонця.

Як відомо, 12 лютого Північна Корея провела треті за свою історію ядерні випробування (попередні пройшли в 2006 і 2009 роках). Потужність підземного вибуху, за деякими даними, перевищила 7 кілотонн, що становить більш ніж третину від потужності бомб, скинутих під час Другої світової війни на японські міста Хіросіму і Нагасакі.