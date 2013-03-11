ЄС посилює санкції проти Ірану
18:06, 11 березня 2013Світ
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Рада міністрів закордонних справ країн Євросоюзу сьогодні вирішила посилити санкції щодо Ірану – у зв’язку з погіршенням ситуації з правами людини в цій країні.
ЄС розширив список нев’їзних іранських керівників до 87-ми
Зокрема, в’їзд на територію ЄС закрили ще дев’ятьом представникам правлячого режиму, паралельно заморозивши їхні банківські рахунки в Європі, повідомляє Радіо Свобода.
Відтак кількість громадян Ірану, стосовно яких діють санкції ЄС, сягнула 87-ми.
Також ЄС заморозив рахунки організації, яка, на його думку, причетна до порушень прав людини в Ірані.
Як повідомляється, завтра, 12 березня, Євросоюз має оприлюднити назву організації та імена осіб, проти яких введені санкції.
Щодо Тегерана також діють санкції ЄС у зв’язку з іранською ядерною програмою.
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