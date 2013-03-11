ЄС посилює санкції проти Ірану

Зокрема, в’їзд на територію ЄС закрили ще дев’ятьом представникам правлячого режиму, паралельно заморозивши їхні банківські рахунки в Європі, повідомляє Радіо Свобода.

Відтак кількість громадян Ірану, стосовно яких діють санкції ЄС, сягнула 87-ми.

Також ЄС заморозив рахунки організації, яка, на його думку, причетна до порушень прав людини в Ірані.

Як повідомляється, завтра, 12 березня, Євросоюз має оприлюднити назву організації та імена осіб, проти яких введені санкції.

Щодо Тегерана також діють санкції ЄС у зв’язку з іранською ядерною програмою.