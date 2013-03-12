В Ізраїлі розбився вертоліт: ніхто не вижив

Ударний вертоліт Bell AH-1 Cobra розбився в Ізраїлі. За даними командування, дві людини загинули - ніхто не вижив.

Екіпаж здійснював запланований політ у районі Шфела. Приблизно о першій годині ночі зв'язок з ним пропав. В ході масштабних пошуків на світанку були виявлені уламки машини, повідомляє Росбалт. Сім'ї пілотів сповіщені про те, що трапилося. У зв'язку з катастрофою командувач ізраїльськими ВПС генерал-майор Амір Ешель розпорядився призупинити польоти вертольотів цього типу до з'ясування причин падіння.

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