В Ізраїлі розбився вертоліт: ніхто не вижив
09:18, 12 березня 2013Світ
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Ударний вертоліт Bell AH-1 Cobra розбився в Ізраїлі. За даними командування, дві людини загинули - ніхто не вижив.
В результаті аварії дві людини загинули / Фото: aircraftinformation.info
Екіпаж здійснював запланований політ у районі Шфела. Приблизно о першій годині ночі зв'язок з ним пропав.
В ході масштабних пошуків на світанку були виявлені уламки машини, повідомляє Росбалт.
Сім'ї пілотів сповіщені про те, що трапилося.
У зв'язку з катастрофою командувач ізраїльськими ВПС генерал-майор Амір Ешель розпорядився призупинити польоти вертольотів цього типу до з'ясування причин падіння.
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