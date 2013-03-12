Бельгія через снігопади стоїть у 200-кілометрових заторах

Унаслідок сильного снігопаду вранці на бельгійських дорогах були зафіксовані затори довжиною понад 200 км. Повідомляється про численні ДТП.

Несприятлива ситуація склалася на кільцевій дорозі навколо Брюсселя, швидкість руху на якій не перевищує 10-20 км на годину. На в'їздах до столиці Бельгії утворилися численні затори.

Незважаючи на те, що синоптики заздалегідь попереджали про снігопад, комунальна влада Брюсселя вчасно не вигнала очисну техніку, унаслідок чого вулиці в спальних районах не очистили від снігу, за даними ЗМІ повідомляє Росбалт.

Рясні снігопади спостерігаються у всій Європі. Вони паралізували рух на дорогах Німеччини і Великобританії.