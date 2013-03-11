Захід Франції потерпає від сильних снігопадів

Майже 50 тисяч домогосподарств залишилися без електрики через снігопади на північному заході Франції. Більшість знеструмлених будинків знаходиться в департаменті Манш, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Служби екстреної допомоги населенню в 25 департаментах переведені на посилений режим роботи. У середині тижня снігопади, як прогнозують синоптики, можуть переміститися до Парижу. "Така погода зовсім не характерна для цієї пори року", - зазначають метеорологи. За оцінками синоптиків, у північних районах Франції товщина сніжного покриву місцями сягає 40 см. Ситуація ускладнюється сильним вітром з поривами до 100 км на годину.

Влада попросила жителів регіонів, де вирує непогода, утриматися від поїздок на автомобілях до поліпшення метеоумов. Дорожні служби мобілізовані для розчищання основних транспортних магістралей, однак спецтехніки вистачає не скрізь.