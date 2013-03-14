Франція та Британія просять дозволу озброїти сирійську опозицію

16:10, 14 березня 2013
Світ
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Франція та Британія домовилися допомогти сирійським повстанцям зброєю і закликають Європу зняти ембарго.

Франція і Британія кажуть, що Асад отримує допомогу Росії та Ірану / Фото: vestikavkaza.ru

Як повідомляє Еuronews, якщо ж країни Євросоюзу не погодяться, Лондон та Париж усе одно здійснюватимуть заплановане, щоб відновити баланс сил в сирійському протистоянні. Адже режим Башара Ассада, на їхню думку, отримує допомогу від Ірану та Росії.

“Зняти ембарго на продаж зброї до Сирії – це один з не багатьох способів змінити політичну ситуацію. На нашу думку, і з нею також погоджується Британія, потрібно просити ЄС зняти ембарго вже зараз, щоб дати можливість повстанцям себе захистити”, – сказав у радіокоментарі міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіюс.

В критиків такого плану виникають побоювання, що зброя від французів та британців може потрапити не до бійців Вільної сирійської армії, а до радикальних ісламістських загонів, на кшталт “Аль-Нусра”, що воюють за Алеппо.

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