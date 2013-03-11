ЄС сподівається, що Росія нарешті піде на зустріч щодо питання заморожених конфліктів

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявила сьогодні Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон на прес-конференції за підсумками засідання Ради закордонних справ ЄС.

“Ми хочемо більше співпраці в Сирії та у вирішенні заморожених конфліктів на Північному Кавказі та в Придністров’ї”, - сказала вона.

К.Ештон зазначила, що в ході дискусії міністри країн-членів звернули увагу на гарну співпрацю з Росією в питаннях Іранської ядерної програми, Близькосхідного мирного процесу та в Афганістані.

Вона також повідомила про те, що міністри обговорили в цілому співпрацю з Росією, а також, в рамках цього, відносини з країнами “Східного партнерства”, наголосивши на важливості саміту “Східного партнерства”, який має відбутися в листопаді у Вільнюсі.

Окрему стурбованість міністри висловили внутрішньою ситуацією в Росії, і, зокрема, останнім розвитком подій щодо неурядових громадських організацій.

Дискусія щодо подальших відносин з Росією буде продовжена на засіданні Європейської Ради 14-15 березня.