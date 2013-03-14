Німеччина готова до переговорів про зняття ембарго на постачання зброї до Сирії

Про це заявив в четвер глава МЗС ФРН Гідо Вестервеллє.

Як зазначив глава німецької дипломатії, слова якого в розмові з РІА Новости навів співробітник німецького міністерства закордонних справ, два тижні тому були внесені зміни в список санкцій ЄС проти Сирії.

"Якщо важливий партнер у ЄС... вважає зміну рішень щодо санкцій необхідною, ми, звичайно, готові обговорювати це в ЄС", - заявив співрозмовник агентства.

У середу британський прем'єр Девід Кемерон заявив, що Лондон може вийти з угоди по ембарго на поставки зброї до Сирії.

У четвер міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус заявив в ефірі радіостанції France Info, що Франція і Великобританія можуть самостійно прийняти рішення про постачання зброї сирійській опозиції, якщо не вдасться домогтися зняття ембарго на рівні ЄС.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Євросоюз продовжив дію санкцій проти Сирії, розширивши список нелетальних засобів захисту населення і технічної підтримки, які дозволено постачати в країну.