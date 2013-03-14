Наступного року білоруські «зайчики» можуть деномінувати

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це 14 березня журналістам заявила голова Національного банку Білорусі Надія Єрмакова.

«Я думаю про деномінацію, але поки що інфляція не дозволяє це зробити. Якщо у нас буде інфляція на кінець року на рівні запланованої, то про деномінацію вже можна буде говорити», - сказала Н.Єрмакова.

При цьому вона відзначила, що не одна вона ухвалює рішення про деномінацію.

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«Деномінація – це серйозне питання», - наголосила Н.Єрмакова.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році представники Нацбанку Білорусі повідомляли про можливість підготовки в 2013 році до деномінації білоруського рубля. Терміни проведення деномінації не вказувалися.

2 березня 2012 року Національний банк Білорусі випустив в обіг банкноту номіналом 200 тис. білоруських рублів зразка 2000 року.

1 січня 2000 року в Білорусі були введені в обіг банкноти Нацбанку гідністю 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 і 5000 рублів, у 2001 році – 10 000 рублів, у 2002 році – 20 000 і 50 000 рублів, а в 2005 році – 100 000 рублів.

Довідка УНІАН. У Білорусі інфляція в 2012 році становила 21,8%. У 2013 році інфляцію в Білорусі планується знизити до 12%, притому вже в січні вона становила 3%, а в лютому – 1,2%.

У 2011 році споживчі ціни збільшилися на 108,7%. Різкий стрибок інфляції в 2011 році був обумовлений майже триразовою девальвацією білоруського рубля в умовах високої залежності білоруської економіки, що зберігалася, від імпорту.