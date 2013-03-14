Папа Римський Франциск проводить свою першу месу

Папа Римський Франциск, обраний напередодні на Апостольський престол на конклаві у Ватикані, проводить в Сікстинській капелі свою першу месу, в якій беруть участь всі кардинали-вибірники, повідомляє РІА «Новости».

Франциск, якого відрізняє скромність і близькість до народу, не став читати проповідь на латині, а вимовив її на італійській і говорив майже не дивлячись в текст, що лежав перед ним.

Звертаючись до кардиналів, Папа Римський відзначив, що три лінії Церкви - це рух, зведення і покаяння. "Наше життя - це подорож, і якщо ми зупиняємося, то це неправильно", - сказав він.

Завтра новообраний понтифік проведе аудієнцію зі всіма кардиналами Римо-католицької церкви, а в неділю відбудеться традиційна недільна проповідь Angelus. Інтронізація Франциска, в якій візьмуть участь глави багатьох держав, запланована на 19 березня.