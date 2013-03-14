Держсекретар США Керрі їде в далекосхідний тур

Держсекретар США Джон Керрі відвідає в середині квітня Китай, Південну Корею і Японію, щоб обговорити з керівництвом цих країн регіональні проблеми і питання двосторонньої співпраці, повідомила офіційний представник держдепартаменту Вікторія Нуланд.

"Відразу після зустрічі (міністерської) "вісімки"в Лондоні 10-12 квітня, Керрі відправиться в турне по Азії. Він відвідає Китай, Республіку Корея і Японію. У кожній з цих країн держсекретар обговорить питання міжнародного, регіонального та двостороннього співробітництва", - сказала В.Нуланд на брифінгу сьогодні, повідомляють РІА «Новости».

Відповідаючи на уточнюючі запитання, В.Нуланд зазначила, що Керрі має намір обговорити в поїздці весь спектр тем - від торгівлі і клімату, до безпеки.

"Керрі має намір підтвердити прихильність США зберегти присутність в регіоні і захистити свої інтереси", - зазначила представник держдепартаменту.