Аеропорт «Мінськ» працює з перебоями

Аеропорт столиці Білорусі "Мінськ", відновлення польотів в якому почалося в суботу вранці, працює з істотними перебоями.

Внаслідок складних метеорологічних умов аеропорт не відправляв і не приймав літаки майже добу.

На тему: Через негоду Київ прийняв літаки, що летіли до Мінська

Офіційний сайт аеропорту інформує про те, що затриманий приліт як мінімум 14 рейсів - з Москви, Тегерана, Києва, Стокгольма, Праги, Барселони, повідомляє РІА Новости. Також затримуються вильоти рейсів з Мінська. Відкладаються рейси до Варшави і Ганновер, скасований рейс до Риги. У Мінську сподіваються повернутися у звичний стабільний графік до завтрашнього дня.