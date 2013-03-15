Через негоду Київ прийняв літаки, що летіли до Мінська

Мінський аеропорт закритий для прийому і вильоту літаків до ранку суботи через несприятливі погодні умови, повідомив РІА «Новости» представник аеропорту.

Через різке погіршення погоди і сильного снігопаду національний аеропорт "Мінськ" не приймає і не випускає літаки з сьогоднішнього ранку.

Протягом дня початок роботи повітряної гавані неодноразово відкладався. Літаки, що прямували в столицю Білорусії, були змушені сідати в Гомелі, Вільнюсі та Києві.