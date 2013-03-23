У Таїланді під час пожежі в таборі біженців загинуло 42 людини

Про це сьогодні повідомили представники місцевої влади, передає ІТАР-ТАСС.

Причини загоряння досі не встановлено. Не виключено, що кількість жертв може зрости, оскільки адміністрація провінції Мехонгсон, де сталася пожежа, повідомляє про значні масштаби завданих вогнем збитків

Вже впродовж декількох десятиліть біженці покидають М’янму через безперервні конфлікти між армією і сепаратистами, що представляють різні етнічні меншини. Сусідній Таїланд є однією з країн, на території яких переселенці знаходять притулок.