Інформатори таблоїда отримали тюремне ув'язнення

40-річний колишній констебль Алан Тірні отримав 10 місяців в'язниці за звинуваченням у тому, що за 1250 фунтів стерлінгів розкрив газеті подробиці арешту матері футболіста Джона Террі, а також арешту гітариста The Rolling Stones, звинуваченого в побитті подруги.

31-річний колишній співробітник в'язниці Річард Транкфілд був засуджений до 16-місячного ув'язнення за те, що надавав журналісту The Sun закриті дані про вбивство двох хлопчиків, скоєне в 1993 році. За передану інформацію Транкфілд отримав від газети 3500 фунтів.

Ще один поліцейський, ім'я якого, як і розкрита ним інформація, не розголошуються, отримав два роки в'язниці. На процесі всі троє підсудних визнали свою провину, передає Лента.ру.