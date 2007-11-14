Потужний вибух прогримів біля президентського палацу в Душанбе

Могутній вибух прогримів в середу в столиці Таджикистану Душанбе в 300 метрах від президентського палацу, передає РІА Новости

Вибух відбувся приблизно о 5.10 за київським часом поряд з будівлею палацового комплексу Кохі Вахдат, де в середу мала відкритися міжнародна конференція, на якій повинен був виступити прем`єр Таджикистану.

Як повідомили співробітники республіканського МВС, які чергують в оточенні, при вибуху загинула одна людина.

Перший заступник голови Комітету нацбезпеки Таджикистану Касим Гафаров повідомив РІА Новости по телефону, що при вибуху загинув сторож комплексу, який оглядав територію перед початком конференції.

"Він побачив пластиковий пакет, який був притулений до лівого торця будівлі і підняв його. У цей момент пролунав вибух. Сторож загинув на місці. У будівлі, з лівого торця, повністю вибите скло", - сказав Гафаров.

Кінологи з собаками обстежують територію.

За фактом вибуху міська прокуратура порушила кримінальну справу, проте представники силових структур поки не говорять, за якою статтею.

16 червня в Душанбе потужний вибух прогримів на території Верховного суду Таджикистану. В результаті вибуху ніхто не постраждав, проте будівлі суду було завдано збитку: вибите скло на чотирьох поверхах і скло в залі засідань. Правоохоронні органи Таджикистану назвали цей вибух терактом і заявили, що вибух був здійснений в цілях залякування.

Власті і силовики Таджикистану, що граничить з Афганістаном, не раз заявляли, що в республіці діють міжнародні терористи. У країні регулярно ухвалюються вироки членам міжнародних терористичних організацій.