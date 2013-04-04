Вчителі в Мексиці розгромили місцевий парламент
Працівники освіти мексиканського штату Герреро влаштували в середу акції протесту, в результаті яких постраждала будівля конгресу штату в місті Чілпансінго.
Причиною протестів став, за словами представників учителів, обман з боку влади, яка обіцяла відправити на доопрацювання проект реформи місцевого закону про освіту з урахуванням думки працівників галузі. Однак депутати прийняли документ в іншому вигляді, без врахування думки освітнього профспілки.
З ранку тисячі вчителів вийшли на демонстрацію, а після прибуття до конгресу почали бити шибки в будівлі, також завдали шкоди автомобілям на його стоянці.
Для донесення своєї точки зору вчителя захопили одразу чотири приватні радіостанції і в прямому ефірі викладали претензії до влади.
До основних вимог відноситься перегляд затвердженого парламентом проекту реформи, збереження безплатної освіти, гарантованих місць у вузах для випускників шкіл, а також скасування будь-яких зборів з сімей школярів і дотримання трудового законодавства в галузі освіти, передає кореспондент РІА "Новости".