Вчителі в Мексиці розгромили місцевий парламент

Причиною протестів став, за словами представників учителів, обман з боку влади, яка обіцяла відправити на доопрацювання проект реформи місцевого закону про освіту з урахуванням думки працівників галузі. Однак депутати прийняли документ в іншому вигляді, без врахування думки освітнього профспілки.

З ранку тисячі вчителів вийшли на демонстрацію, а після прибуття до конгресу почали бити шибки в будівлі, також завдали шкоди автомобілям на його стоянці.

Для донесення своєї точки зору вчителя захопили одразу чотири приватні радіостанції і в прямому ефірі викладали претензії до влади.

До основних вимог відноситься перегляд затвердженого парламентом проекту реформи, збереження безплатної освіти, гарантованих місць у вузах для випускників шкіл, а також скасування будь-яких зборів з сімей школярів і дотримання трудового законодавства в галузі освіти, передає кореспондент РІА "Новости".