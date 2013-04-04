Путін: Росія продала зброї на 15,2 млрд доларів

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Президент Росії Володимир Путін повідомив на засіданні Комісії з питань військово-технічної співпраці Росії з іноземними державами.

«Наша робота в цьому плані цілком може вважатися задовільною: зростання становило 12%, і у вартісному вираженні експорт озброєнь з Російської Федерації до країн-партнерів становив 15,2 млрд дол.», - сказав В.Путін.

Він зазначив, що РФ є одним із безумовних лідерів у сфері продажу зброї і спеціального устаткування.

«Поряд – тільки США. У нас більш як чверть світового ринку. Повторюю, поряд – США з невеликим відривом», - наголосив він.

За його словами, решта всіх країн продає озброєння в рази менше, хоча це країни з добре розвиненими технологіями.

В.Путін повідомив, що поставки російської спеціальної техніки військового призначення здійснюються до 66 країн світу, і з 85 країнами укладено угоди про військово-технічну співпрацю, тобто ще є й перспектива розвитку цих відносин зі значною кількістю держав.

Окрім цього, він повідомив, що за минулий рік серйозно поповнився портфель замовлень, який досяг 46,3 млрд. дол.

В.Путін наголосив, що з метою зміцнення взаємодії з основними партнерами слід приділяти особливу увагу реалізації довгострокових програм співпраці і діяльності спеціальних міжурядових комісій.

«У нас таких комісій достатньо, я вже про це сказав, потрібно їх більш активно задіювати, ширше використовувати практику надання державних експортних кредитів», - сказав він.

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При цьому В.Путін зазначив, що мають бути не такі кредити, які колись не на ринкових підставах, а з ідеологічних міркувань видавав СРСР. За його словами, така робота на ринковій базі вже побудована і потрібно її розвивати.

«Своєчасне кредитування, повторюю, на ринкових умовах допомагає просувати наші товари, допомагає створювати ринок для подальшого обслуговування, для подальшого продажу додаткової техніки і запасних частин», - сказав він.

В.Путін також зазначив, що потрібно зацікавлювати потенційних замовників новими привабливими і зручними для них формами розрахунків. Важливо не просто розвивати сервісне і післяпродажне обслуговування, а й займатися, де потрібно, організацією спільних виробництв.

Президент РФ відзначив, що необхідно послідовно розширювати і географію поставок основних видів озброєнь. Для цього активніше пропонувати весь комплекс послуг від сервісу до, і це дуже важливо, підготовки кадрів. Це теж відомий спосіб закріплення за собою ринку, зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Росія в 2011 році експортувала зброї на 13,2 млрд. дол., збільшивши показник 2010 року на 26%.

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20 березня ц.р. прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росії все важче утримуватися на другому місці світового ринку експортерів озброєнь.

«Ми займаємо серйозні позиції на світовому ринку озброєнь – друге місце в світі за обсягом продажу, але утриматися нам з кожним роком все більш непросто. Тому висновок один: необхідний постійний рух вперед», - сказав Д.Медведєв.

За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), найбільшим експортером зброї є США (30%), за ними слідує Росія (26%).

При цьому SIPRI у звіті за 2012 рік визначив Україну як 4-ту країну в світі за обсягами поставок озброєння.

За даними SIPRI, обсяги поставок озброєння України минулого року становили 1,334 мільярда доларів.

У 2012 році Україну випередили за поставками озброєння США, Росія і Китай. Разом з тим, позаду України залишилися Німеччина, Франція і Велика Британія.