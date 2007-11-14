Саакашвілі: Росія готує переворот у Грузії

Президент Грузії Михайло Саакашвілі знову заявляє, що до Абхазії з Росії введено бойову техніку та живу силу, і стверджує, що має докази цього. Саакашвілі вважає, що певні сили в Росії готують переворот у Грузії, передає агентство "Новини-Грузія".

"До Абхазії введено кілька десятків одиниць бронетехніки та артилерійські системи. Напередодні туди, в Очамчира, ввійшли 200 десантників, які не є частиною миротворчого контингенту. Також введено кількасот етнічних чеченців, озброєних до зубів, які перетнули кордон через річку Псоу. Спочатку вони були в Гагра, а тепер їх привезли в Очамчира", - сказав глава держави в середу на зустрічі з лікарями в Тбіліському медичному університеті.

Раніше Саакашвілі вже робив подібну заяву на зустрічі з грузинськими педагогами. Головне командування Сухопутних військ Росії назвало ці заяви "безпардонною брехнею".

"Сьогодні ми здобули документальні докази того, що відбувається. Ми працюємо з міжнародною спільнотою, ми запросили сьогодні зарубіжних послів, щоб поговорити з ними про це. Дуже активно працює наш посол в ООН, щоб усіх ознайомити з ситуацією", - сказав Саакашвілі.

"Я думаю, що в Росії якісь певні урядові сили діють точно за принципом, написаним в підручниках. Спочатку це імітація повстання в сусідній державі, а потім - введення збройного контингенту в цю країну. Ми це вже проходили в 1921 році... Тепер була імітація повстання в Тбілісі, потім введення до Абхазії армії, тому що Абхазія набагато важливіша для Москви. І потім вони знають, що якщо Абхазію відокремити від Грузії, то Грузія не зможе існувати як повноцінна незалежна держава", - сказав Саакашвілі.

"Якщо ви зазначите - ми зберігаємо спокій, тому що маємо ресурси дати всьому відповідь. Але я хочу щоб всі розуміли, що небезпека стоїть біля наших дверей, і однією ногою вже ступила в наш дім", - заявив президент Грузії.