Списання коштів вкладників найбільших банків Кіпру оскаржують у суді

Законність вилучення коштів з депозитів вкладників Bank of Cyprus і Laiki перевіряє Верховний суд Кіпру, пише газета «Ведомости» з посиланням на кіпрського адвоката Стеліоса Амеріканоса, клієнт якого нібито подав відповідний позов.

За його словами, окружний суд Нікосії ще 29 березня виніс проміжну судову заборону на вилучення коштів з депозиту його клієнта в Bank of Cyprus, адресувавши її спеціальному керуючому банку Діноса Хрістофідіс і Центробанку Кіпру.

Заборона діє, поки суд не визначить справедливу компенсацію або не винесе іншого наказу. З визначення Верховного суду, наданого газеті адвокатом, зрозуміло, що до розгляду ним питання конституційності заходів уряду будь-який вплив на рахунки має бути призупинено.

«Подано більше 50 таких позовів, стверджує Амеріканос: Верховний суд вирішив розглянути всі їх скопом, коли розбереться з конституційністю антикризових законів», - пише видання.

Як очікується, для великих (понад € 100 тисяч) депозитів і поточних рахунків в найбільшому банку Bank of Cyprus списання складуть 40-60%, у другому за величиною Laiki Bank - 80% або більше.

Кіпр і «трійка» міжнародних кредиторів (ЄС, ЄЦБ і МВФ) у вівторок погодили кредитну угоду про підтримку кіпрської економіки. Планується, що Кіпр отримає кредит у розмірі € 10 млрд терміном на 20 років з відстрочкою платежів на 10 років під 2,5-2,7% річних.

Газета.ру