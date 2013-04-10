Студент порізав 14 людей у коледжі

Про це повідомляє CNN з посиланням на місцеву поліцію.

Ім'я затриманого на даний момент не повідомляється. У поліції зазначили, що поки не з'ясували його мотивів. Також залишається непевним, чим він завдав ран своїм жертвам - ножем чи якимось іншим гострим інструментом, передає Лента.ру.

Як заявили в поліції, студент ходив кампусом «від будівлі до будівлі» і нападав на випадкових зустрічних. В результаті поранення отримали 14 осіб, 12 з яких госпіталізовані. За останніми даними, які наводить Fox News, двоє перебувають у критичному стані, ще четверо - в стабільному; про стан інших поранених не повідомляється. За словами лікарів, більшість постраждалих поранені в груди і шию.