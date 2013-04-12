Екс-президенту Німеччини пред'явлено звинувачення в отриманні хабара

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на представника прокуратури Ханса-Юргена Лендекеля.

К.Вульф залишив посаду Президента Німеччини в лютому 2012 року через підозри у зловживанні службовим становищем і отриманні фінансової вигоди. Після цього слідчі органи почали відносно нього розслідування відразу за кількома епізодами. Однак більшість справ до теперішнього часу «розвалилася», і слідство по них припинено. Залишалася тільки одна справа: про оплату заможнім другом К.Вульфа кінопродюсером Давидом Греневольдом витрат за проживання в готелі – нібито в обмін на підтримку одного з проектів бізнесмена.

Йдеться про поїздку К.Вульфа, який в той час займав пост прем'єра федеральної землі Нижня Саксонія, і його дружини в Мюнхен на Октоберфест у 2008 році. За версією слідства, Д.Греневольд нібито оплатив подружжю Вульф рахунок за проживання в готелі в розмірі 510 євро, заплатив 209,4 євро за спільну вечерю, а також «компенсував» інші витрати на самому Октоберфесті.

Кінопродюсерові в рамках цієї справи пред'явлено звинувачення в дачі хабара.

Нещодавно прокуратура Ганновера запропонувала Д.Греневольду і К.Вульфу зупинити провадження у справі в обмін на виплату грошового збору в 50 тисяч євро (30 тисяч – з боку продюсера, 20 тисяч – від екс-президента). Така можливість для подібних справ передбачена німецьким кримінально-процесуальним законодавством. Експерти відзначали, що якби підозрювані погодилися на угоду, це стало б непрямим визнанням їхньої провини, хоча судового переслідування вони б уникнули.

За словами юриста адвокатської контори Redeker Sellner Dahs, що представляє інтереси колишнього глави держави, Гернота Лера, К.Вульф від угоди з прокуратурою відмовився. Адвокат заявив, що захист вважає висунуті звинувачення безпідставними, і екс-президент розраховує на повне виправдання за підсумками процесу.