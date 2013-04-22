Підозрюваний у бостонському теракті прийшов до тями
07:26, 22 квітня 2013Світ
2291 0
Джохар Царнаєв, підозрюваний у здійсненні теракту під час Бостонського марафону, прийшов до тями і відповів на ряд питань у письмовій формі.
Брати Царнаєви
Про це повідомляє телеканал ABC News ввечері в неділю, 21 квітня, з посиланням на джерела в правоохоронних органах, передає Лента.ру.
За даними співрозмовників ABC News, у Царнаєва, зокрема, запитали про можливих спільників і про існування інших вибухових пристроїв.
Раніше офіційні представники правоохоронних органів заявляли, що 19-річний Джохар Царнаєв, який отримав важкі поранення при затриманні, за станом здоров'я поки не може давати свідчення. Крім того, повідомлялося, що через поранення горла Царнаєв міг назавжди втратити голос.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter