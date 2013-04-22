Підозрюваний у бостонському теракті прийшов до тями

Про це повідомляє телеканал ABC News ввечері в неділю, 21 квітня, з посиланням на джерела в правоохоронних органах, передає Лента.ру.

За даними співрозмовників ABC News, у Царнаєва, зокрема, запитали про можливих спільників і про існування інших вибухових пристроїв.

Раніше офіційні представники правоохоронних органів заявляли, що 19-річний Джохар Царнаєв, який отримав важкі поранення при затриманні, за станом здоров'я поки не може давати свідчення. Крім того, повідомлялося, що через поранення горла Царнаєв міг назавжди втратити голос.