Ізраїльські авіакомпанії припинили страйк

Він призвів до скасування десятків рейсів, повідомляє РІА «Новости».

Компанії El Al, Arkia і Israir погодилися відновити польоти, після того як Міністерство фінансів пообіцяло збільшити частину витрат на гарантування безпеки, що компенсуються державою. Всеізраїльське об'єднання профспілок "Гістадрут" також відмовилося від планів залучити до страйку міжнародний аеропорт Тель-Авіва, через який проходить практично все повітряне сполучення країни із зовнішнім світом.

Приводом для страйку стала угода з ЄС про "Відкрите небо", яку, незважаючи на протести, напередодні затвердив уряд. Не зумівши заблокувати ратифікацію документа, який передбачає поетапне скасування обмежень на взаємні польоти, ізраїльські авіаперевізники вимагали збільшення державних дотацій. Вони доводили, що в нових умовах не витримають конкуренції з європейцям через меншу кількість повітряних суден і вищі витрати, у тому числі на потреби безпеки.