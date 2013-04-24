Киргизії для приєднання до МС бракує 64 документи

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв сказав за підсумками переговорів з прем'єр-міністром Киргизії Жантором Сатибалдієвим.

«Робота має відбутися досить значна – це 64 документи, але сподіваюся, що з нашою підтримкою, нашою допомогою наші киргизстанські партнери цей шлях пройдуть», - сказав Д.Медведєв.

Він наголосив, що Росія підтримує рішучість Киргизької Республіки приєднатися до Митного союзу і Єдиного економічного простору.

«Це принесе значну користь і економіці республіки, і окремим підприємствам, і, сподіваюся, громадянам. У нас діє спеціальна робоча група з приєднання до Митного союзу», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня 2012 року Євразійська економічна комісія (ЄЕК) затвердила план приєднання Киргизької Республіки до Митного союзу і склад Робочої групи з питання участі Киргизької Республіки в Митному союзі.

У плані наголошується, що до 15 листопада 2013 року повинна бути підготовлена «дорожня карта» вступу Киргизії до МС. До цього часу передбачається проаналізувати законодавство Киргизії і її міжнародних договорів на відповідність договірно-правовій базі Митного союзу.