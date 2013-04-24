КНДР будує величезні барикади на кордоні з Південною Кореєю

Китайський телеканал Beijing TV випустив репортаж, що показує, як військові споруджують величезні бетонні колони на прикордонній території. На думку телеканалу, укріплення будуть стримувати танки та іншу військову техніку Південної Кореї у разі початку військових дій.

Телеканал відзначив, що спорудження протитанкових барикад є далеко не буденною справою для північнокорейців, припустивши, що керівництво КНДР готується до війни, повідомляє Росбалт.

Минулого тижня державний комітет оборони КНДР представив список умов для ведення діалогу з Південною Кореєю і США, серед яких "виведення всіх ядерних засобів з регіону" Корейського півострова. Південна Корея і США назвали ці вимоги абсурдними.

Південнокорейські ЗМІ з посиланням на джерела в розвідці країни повідомляли, що на початку квітня КНДР перемістила дві ракети середньої дальності "Мусудан" і встановила сім мобільних пускових установок у Вонсані і провінції Південна Хамген на східному узбережжі. У разі невдалого пуску балістичних ракет типу "Мусудан" Пхеньян може призвести одночасний пуск ракет типу "Скад" і "Нодон".