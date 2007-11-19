Грузинська опозиція поновлює акції протесту

Грузинська об`єднана опозиція прийняла рішення поновити акції протесту з вимогою свободи слова і відновлення роботи телекомпанії "Імеді".

Як передає агентство «Новості-Грузія», про це лідер Партії народу Коба ДАВІТАШВІЛІ заявив на прес-конференції Національної ради об`єднаної опозиції, яка проходила сьогодні перед приміщенням муніципалітету Тбілісі.

"Національна рада об`єднаної опозиції - Єдиного народного руху ухвалила рішення 25 листопада в Міжнародний день проти насильства провести багатолюдну маніфестацію, яка розпочнеться о 14.00 на площі Ріке і завершиться перед парламентом Грузії. Вимоги залишаються незмінними - захист свободи слова і безумовне відновлення роботи телекомпанії "Імеді", - заявив К.ДАВІТАШВІЛІ.

Лідер Партії народу призвав тбілісців і всіх громадян Грузії зібратися цього дня на площі Ріке з тим, щоб "маніфестацією продемонструвати уряду, що боротьба не припинялася".