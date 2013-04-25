Південна Корея пропонує КНДР почати переговори

Влада Південної Кореї запропонували КНДР почати переговори про відновлення співпраці в промисловому районі Кесон, що знаходився в спільному управлінні та закритому після загострення конфлікту між країнами.

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Про це в четвер, 25 квітня, повідомляє Lenta.ru за інформацією Agence France-Presse.

Південнокорейське міністерство об'єднання заявило, що у разі відмови Пхеньяну від переговорів готове вжити рішучих заходів, не уточнивши, що саме мається на увазі. За словами прес-секретаря відомства, Пхеньян повинен дати відповідь до п'ятниці, 26 квітня.

На думку агентства, під рішучими заходами Сеул має на увазі повну відмову від подальшої роботи в спільній зоні і евакуацію своїх 123 підприємств, що забезпечують роботою 53 тисячі осіб.

Район Кесон розташований на півдні КНДР. У 2002 році там була створена спільна з Південною Кореєю промислова зона. У квітня 2013 року Пхеньян в результаті загострення відносин із Сеулом спочатку закрив громадянам Південної Кореї доступ до зони, а потім повністю зупинив роботу комплексу. Сеул в середині квітня вже закликав владу КНДР до переговорів про відновлення роботи промислової зони, проте Пхеньян цю пропозицію відхилив, назвавши її безглуздим.

Загострення відносин між країнами почалося в грудні 2012 року. Його причиною став запуск Пхеньяном ракети з супутником. У 2013 році конфлікт отримав розвиток після успішних випробувань КНДР ядерної зброї, що призвели до нових санкцій в її відношенні з боку ООН. Пхеньян у відповідь розірвав з Сеулом пакт про ненапад, відключили лінію екстреного зв'язку між країнами і пригрозили ядерними ударами по Південній Кореї і США.