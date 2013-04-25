ООН направить до Малі нову миротворчу місію: 11,2 тисячі військових

Рада Безпеки ООН заснувала нову місію зі стабілізації становища в Малі (MINUSMA), в якій буде задіяно 11 тисяч 200 військовослужбовців і 1440 поліцейських, передає РІА «Новости».

Пропозиція трансформувати контингент африканських країн, що перебуває в Малі, в миротворчі сили, які протистоятимуть повстанцям, контролюючим дві третини цієї країни, раніше направив до РБ ООН Генеральний секретар організації Пан Гі Мун. Згідно з прийнятою сьогодні резолюцією, ця трансформація відбудеться до 1 липня.

У резолюції пропонується надати допомогу військовослужбовцем і поліції нової миротворчої місії в Малі для відновлення конституційного порядку і проведення виборів. Повстанцям запропоновано скласти зброю і почати переговори з владою.

У грудні 2012 року Рада безпеки ООН санкціонувала введення в Малі 3,3 тисячі військовослужбовців місії африканських країн (AFISMA) щонайменше на рік для відновлення нормального життя в північних районах країни, події в якій сталі наслідком операцій НАТО і скидання режиму Муамара Каддафі в сусідній Лівії. Вихід звідти племен туарегів, які користувалися заступництвом колишнього лівійського лідера, призвів до сепаратистської війни і утворення самопроголошеної держави Азават на півночі Малі.

У січні, коли повстанці почали атакувати центральні райони країни, Франція ввела до Малі близько 2 тисяч військовослужбовців. До моменту трансформації африканських сил на миротворців ООН французький контингент має бути виведено.