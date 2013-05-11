Правляча коаліція Грузії назвала свого кандидата в президенти

Кандидатом у президенти Грузії від правлячої коаліції «Грузинська мрія» стане міністр освіти Грузії Георгій Маргвелашвілі

Як передає Грузія Online, про це заявив прем`єр-міністр Бідзіна Іванішвілі.

Згідно повідомлення, всі учасники політради «Грузинської мрії» підтримали кандидатуру Маргвелашвілі одноголосно.

Після узгодження кандидата політрадою, він був представлений парламентській більшості, після чого Іванішвілі зробив публічну заяву.

Маргвелашвілі - кандидат наук в галузі філософії. Закінчив Тбіліський державний університет ім. Джавахішвілі за фахом «філософія».

До посади міністра освіти і науки Грузії працював ректором Інституту суспільних справ Грузії ім. Зураба Жванії (GIPA).