Правляча коаліція Грузії назвала свого кандидата в президенти
22:16, 11 травня 2013Світ
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Кандидатуру підтримали одностайно.
Георгій Маргвелашвілі балотуватиметься в президенти
Кандидатом у президенти Грузії від правлячої коаліції «Грузинська мрія» стане міністр освіти Грузії Георгій Маргвелашвілі
Як передає Грузія Online, про це заявив прем`єр-міністр Бідзіна Іванішвілі.
Згідно повідомлення, всі учасники політради «Грузинської мрії» підтримали кандидатуру Маргвелашвілі одноголосно.
Після узгодження кандидата політрадою, він був представлений парламентській більшості, після чого Іванішвілі зробив публічну заяву.
Маргвелашвілі - кандидат наук в галузі філософії. Закінчив Тбіліський державний університет ім. Джавахішвілі за фахом «філософія».
До посади міністра освіти і науки Грузії працював ректором Інституту суспільних справ Грузії ім. Зураба Жванії (GIPA).
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