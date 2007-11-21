Путін обіцяє, що Росія стане одним з п`ятьох лідерів світової економіки

Росія в найближчі 10 років може стати однією з п`ятьох провідних економічно розвинених країн.

Про це сьогодні заявив Президент РФ Володимир ПУТІН, виступаючи на форумі своїх прихильників, передає РІА “Новости”.

"І це далеко не межа. Незалежні експерти і у нас в країні, і за кордоном абсолютно точно переконані - якщо продовжиться нинішній курс розвитку країни, збережуться темпи приросту економіки, то протягом десяти років Росія здатна увійти в п`ятірку провідних, найбільших економік світу. Нам це під силу, ми це обов`язково зробимо ", - заявив В.ПУТІН.

За його словами, зростання ВВП за вісім років становило 70%. "Сумарна капіталізація російських компаній - тільки вдумайтеся в цю цифру - зросла більше, ніж в 30 разів", - заявив президент РФ.

За його словами, кардинально змінилася і ситуація в соціальній сфері, реальна зарплата зросла в три рази, знижується смертність.

"Вперше за останні роки - я тут дуже розраховую на таку аудиторію – збільшується народжуваність", - сказав В.ПУТІН

"Ми повністю розрахувалися із зовнішніми боргами, накопичили значні матеріальні і фінансові ресурси, і тепер ми вже в змозі додаткового направляти сотні мільярдів рублів на підвищення пенсій і зарплат, на інноваційну перебудову промисловості, на підйом науки, освіти і охорони здоров`я”, - сказав Президент РФ.

"Чималі гроші підуть на будівництво доріг і переселення людей із старого житла. І, нарешті, на зміцнення наших збройних сил", - повідомив він.

В.ПУТІН також закликав своїх прихильників голосувати за "Єдину Росію" на виборах в Держдуму 2 грудня.

"Другого грудня значною мірою вирішується доля країни. Обов`язково приходьте на вибори і голосуйте за "Єдину Росію", - заявив президент РФ.

За його словами, партія повинна завоювати більшість, щоб Держдума не стала "зібранням популістів".

"Необхідно зберегти спадкоємність курсу на стабільний, стійкий розвиток країни і гарантувати від політичних ризиків зростання добробуту громадян і безпеку Вітчизни", - заявив В.ПУТІН.

Як повідомляв УНІАН, виборчий список "Єдиної Росії" на вибори в Держдуму РФ очолив В.ПУТІН.