Обама зняв мораторій на переведення ув'язнених з Гуантанамо в Ємен

В'язнів в'язниці на військовій базі в кубинській затоці Гуантанамо востаннє відправляли до Ємену в грудні 2009 року, пише РІА Новости.

В американських ЗМІ надзвичайно широко обговорювалася тема повернення звільнених в'язнів Гуантанамо до тероризму.

"Я знімаю мораторій на переведення ув'язнених в Ємен, і ми зможемо розглядати їхні справи індивідуально. Ми переведемо в інші країни максимально можливе число ув'язнених, яким не пред'явлені звинувачення. У разі необхідності ми будемо судити терористів в наших судах", - сказав Обама у виступі з питань боротьби з тероризмом. Він знову закликав конгрес закрити Гуантанамо.

"Крім політики, у конгресу немає ніяких виправдань перешкоджати нам у закритті установи, яка більше ніколи не повинно відкриватися", - сказав Обама під оплески присутніх.