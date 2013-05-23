Обама зняв мораторій на переведення ув'язнених з Гуантанамо в Ємен
Президент США Барак Обама оголосив про зняття мораторію на переведення ув'язнених з в'язниці на військовій базі в кубинській затоці Гуантанамо в Ємен.
Фото: russianwashington.com
В'язнів в'язниці на військовій базі в кубинській затоці Гуантанамо востаннє відправляли до Ємену в грудні 2009 року, пише РІА Новости.
В американських ЗМІ надзвичайно широко обговорювалася тема повернення звільнених в'язнів Гуантанамо до тероризму.
"Я знімаю мораторій на переведення ув'язнених в Ємен, і ми зможемо розглядати їхні справи індивідуально. Ми переведемо в інші країни максимально можливе число ув'язнених, яким не пред'явлені звинувачення. У разі необхідності ми будемо судити терористів в наших судах", - сказав Обама у виступі з питань боротьби з тероризмом. Він знову закликав конгрес закрити Гуантанамо.
"Крім політики, у конгресу немає ніяких виправдань перешкоджати нам у закритті установи, яка більше ніколи не повинно відкриватися", - сказав Обама під оплески присутніх.