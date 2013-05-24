Лукашенко заборонив витрачати резерви для підтримання нацвалюти

04:16, 24 травня 2013
Світ
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Президент Білорусії Олександр Лукашенко заборонив витрачати золотовалютні резерви країни на підтримку нацвалюти.

Про це йдеться в повідомленні президентської прес-служби.

"Усе залежить від економіки. Не можна допустити дестабілізацію ситуації. Золотовалютні резерви треба зберегти, а не витрачати", - сказав Лукашенко, приймаючи з доповіддю прем'єр-міністра країни Михайла М'ясниковича.

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