Китай визнав Київ кращим іноземним містом

Київ отримав титул кращого іноземного міста для інвестування китайськими підприємствами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, урочиста церемонія нагородження відбулась під час міжнародній конференції керівників китайських та світових національних корпорації, яка проходила у Пекіні.

На церемонію нагородження прибула делегація Київської міської державної адміністрації та представників українського бізнесу на чолі із заступником голови КМДА Сергієм РУДИКОМ.

Переможців конкурсу визначали представники провідних китайських індустріальних асоціацій, комерційних палат, експерти понад 10 тисяч китайських компаній.

Також у визначенні переможця взяли активну участь посольства КНР за кордоном і представництва іноземних країн в Китаї. Вони протягом року вивчали перспективи економічної співпраці, можливості залучення інвестицій китайських підприємств, аналізували переваги та інвестиційні ризики кожного конкретного міста з багатьох країн світу.

Всього були відзначені 20 найкращих іноземних міст, причому Київ став єдиним містом СНД, яким зацікавились китайські інвестори.

Передбачається, що основна увага буде приділена реалізації інвестиційних проектів у сферах розвитку соціальної і транспортної інфраструктури, будівництва спортивних комплексів та готелів. Зокрема, інвестори з Китаю виявили бажання повністю профінансувати спорудження нового мосту через Дніпро, взяти фінансову участь і надати технологічну допомогу у будівництві транспортних розв’язок у місті, а також стати постачальником пасажирських автобусів для потреб столичного транспорту.

Передбачається, що протягом найближчих місяців Київ та Пекін обміняються делегаціями фахівців і представників бізнесу, які визначать конкретні проекти для спільної реалізації.