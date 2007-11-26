Захід вважає, що Путін боїться народу

Володимира Путіна зображають як спокійного і упевненого лідера, який користується підтримкою народу, що благає його порушити конституцію і залишитися національним лідером. Проте, як пише The Washington Post, насправді Путін боїться народу, про що свідчить придушення опозиції всіма силами, а також незрозуміла ситуація з міжнародними спостерігачами під час майбутніх парламентських виборів. У зв`язку з величезною популярністю Путіна серед населення незрозуміло, чому Кремль вважає, що управляти країною потрібно за допомогою цензури і дубини, зазначає видання.

Газета.ру