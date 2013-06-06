У Туреччині помер поліцейський, який постраждав під час протестів

Комісар поліції Мустафа Сари не вийшов з коми в лікарні міста Адана. Він зірвався в середу з надземного переходу з висоти 5 метрів при розгоні натовпу, повідомляє Газета.ру.

Нагадаємо, по всій Туреччині тривають антиурядові виступи, що почалися в Стамбулі з мітингу на захист парку Гезі в центрі міста. Демонстранти виступають проти ісламізації Туреччини та звинувачують владу в тому, що вона втручається в життя простих громадян.

Прем'єр-міністр Ердоган вважає, що акції організовані екстремістами.