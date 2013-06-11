ЄС та Ізраїль підписали угоду про відкриття авіаційних ринків

Як передає кореспондент УНІАН, підписання відбулося в Люксембурзі в рамках засідання Ради міністрів ЄС з питань транспорту, телекомунікацій та енергетики.

Згідно з угодою, літаки авіакомпаній ЄС зможуть здійснювати польоти до Ізраїлю з будь-яких аеропортів Європи, а авіакомпанії Ізраїлю – до Європи і в межах країн-членів ЄС.

Взаємний доступ до ринків відкриватиметься поступово до 2018 року, після чого будуть зняті всі обмеження на доступ до ринку авіаперевезень.

ЄС – один з найбільших партнерів Ізраїлю в авіації. За даними Єврокомісії, 57% усіх авіарейсів з Ізраїлю здійснюються до ЄС. При цьому ринок Ізраїлю також залишається одним з найважливіших для авіакомпаній ЄС на Близькому сході.

В 2012 році пасажиропотік між ЄС та Ізраїлем сягнув 7,2 млн пасажирів.