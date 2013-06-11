Студенти захопили 24 університети в Чилі

Серед освітніх установ, які огосили страйк або перебувають під контролем учнів, такі великі вузи, як Університет Сантьяго, столичний Технологічний університет, Університет Вальпараїсо (другого за величиною міста країни).

На 26 червня конфедерація студентів Чилі намітила національний страйк з вимогою реформування системи освіти, а до цього - масовий марш у різних містах з аналогічною вимогою.

Студентські протести в Чилі тривають з весни 2011 року, зауважує РІА "Новости". Головна вимога учнів - змінити систему вищої освіти, що дісталася Чилі в спадок від режиму Аугусто Піночета. За офіційними даними, навчання в чилійських університетах є одним з найдорожчих у світі. Багато студентів змушені брати кредит до 60 тисяч доларів, який потім виплачують довгі роки після отримання диплома.

Фінансування початкових і середніх шкіл, відповідно до закону про освіту 1990 року, передано у відання місцевих органів влади, що через брак коштів призводить до великого розриву в якості навчання в приватних і державних установах.

Чилійські студенти за час протестів проявили себе як грізна, організована сила. Донедавна їх лідером була член ЦК Комуністичної молоді Чилі Каміла Вальєхо, яку численні опитування громадської думки називали людиною 2011 року.