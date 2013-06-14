У Єврокомісії переконують, що вільна торгівля з ЄС відкриє Україні вікно у світ

Приєднання України до Митного союзу обмежить розвиток торговельно-економічних відносин з іншими країнами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні,14 червня, виступаючи на міжнародній конференції «ABC: Ukraine & Partners» заступник директора Генерального директорату Європейської комісії з питань торгівлі Петер Балаш.

«Для українського уряду, який робитиме цей вибір (приєднання до Митного союзу — УНІАН) очевидно, що це не політичне питання, а юридичне питання приєднання до ЄС. Це монополістична організація, де Україна не зможе підтримувати вільні відносини, вільну торгівлю з якимись іншими партнерами. Те, що ми пропонуємо, з боку ЄС, це не є вибором між двома, а скоріше доповнення», - сказав Балаш.

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За його словами, ЄС у рамках зони вільної торгівлі з Україною пропонує відкриті багатовекторні відносини не лише з ЄС, але й з рештою світу.

За його словами, опис договору про ЗВТ дозволить Україні підтримувати вільні торгові відносини з рештою країн, зокрема з СНД і Росією.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня в Мінську прем'єр-міністр України Микола Азаров і голова Євразійської економічної комісії Віктор Христенко підписали меморандум про поглиблення взаємодії між ЄЕК і Україною.

Меморандум передбачає надання Україні можливості мати представника в ЄЕК і отримати статус спостерігача в Євразійському економічному союзі з 2015 року.

Україна і Європейський Союз планують підписати Угоду про асоціацію і ЗВТ у листопаді 2013 року.