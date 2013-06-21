У Нікарагуа в авіакатастрофі загинули начальник генштабу і 9 керівників ВПС

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на мексиканські ЗМІ.

Вертоліт російського виробництва Мі-17 летів у районі міста Куатро-Палос і з невідомих причин впав на землю. За попередніми даними, вертоліт загорівся у повітрі і вибухнув.

Влада повідомляє, що також загинули керівник служби контррозвідки ВПС полковник Честер Варгас, начальник служби протиповітряної оборони країни Альдо Эррера, ряд інших високопоставлених осіб.

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ЗМІ відзначають, що військові, які загинули, по суті, створювали Збройні сили Нікарагуа після перемоги революції в 1979 році.