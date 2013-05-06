У Росії розбився вертоліт: на борту було 9 осіб

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на джерело в силових структурах регіону.

«За попередніми даними, на борту перебували дев'ятеро людей: троє членів екіпажу, т.в.о. керівника обласного главку полковник Станіслав Омел’янчик, четверо рятувальників Байкальського пошуково-рятувального загону, головний фахівець одного з відділів ГУМНС», – сказав співрозмовник.

Мі-8 авіакомпанії «Ангара», що брав участь у моніторингу паводків, зник у понеділок вдень, за деякий час його уламки знайшли за 7 кілометрів від населеного пункту Преображенка. Про долю людей, які були на борту, поки офіційно нічого не відомо.

Як повідомив раніше представник правоохоронних органів регіону, на борту вертольота було декілька тонн вибухівки, яка призначалася для руйнування льоду на північних річках.

Т.в.о. керівника ГУМНС по Іркутській області Омел’янчик став після того, як його начальник, найбагатший службовець МНС Росії генерал-майор В’ячеслав Егліт, позбувся посади. Про підписання відповідного указу стало відомо наприкінці квітня. Егліт у 2012 році отримав найбільший дохід серед службовців МНС – майже 11,9 мільйона рублів з урахуванням проданого майна.

Як говориться на сайті главку, Омел’янчику 48 років, у пожежній охороні він служить із 1982 року, із січня 2005 року був першим заступником начальника ГУМНС по Бурятії, а першим заступником голови ГУМНС по Іркутській області став у грудні того ж року.